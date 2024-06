San Cataldo. Pioggia di premi agli studenti di indirizzo musicale della “Carducci”

SAN CATALDO. Pluripremiati gli alunni delle classi seconda e terza D frequentanti i percorsi musicali della Scuola “Giosuè Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti. Gli studenti hanno partecipato al 9° Concorso Nazionale “Serradifalco città della musica”, tre giorni di esibizioni, dal 22 al 25 maggio scorsi, presso il Teatro “De Curtis” di Serradifalco. La manifestazione, durante la quale si sono esibiti oltre 1200 concorrenti, ha avuto un grande successo di pubblico. Le audizioni dell’orchestra e dei solisti di pianoforte dell’Istituto “Carducci” sono state valutate le migliori dalla giuria, che ha assegnato 5 primi posti su 5 ai solisti e il primo premio, su undici concorrenti, per l’orchestra.

Di seguito i risultati della classifica e i nomi dei virtuosi studenti:

– Mazza Matilde II D

1° Premio 98 su 100

– Laura Federico III D

1° Premio 95 su 100

– Bollo Marta III D

1° Premio 96 su 100

– Stuppia Alice III D

1° Premio 98 su 100

– Spiaggia Andrea III D

1° Premio assoluto 100 su 100

– Orchestra “Carducci”

primo premio con il punteggio di 98 su 100.

Il dirigente scolastico Salvatore Parenti si è complimentato con i docenti di strumento musicale che hanno accompagnato gli alunni durante il percorso di formazione: Martina Carneglia, Angelo Culmone, Mario Ferrara e Clara Scarlata. Ha quindi consegnato gli attestati e i premi conquistati dalle ragazze e dai ragazzi dell’Istituto, in occasione del concerto di fine anno, che ha avuto luogo in una gremitissima sala, venerdì 28 maggio, ribadendo che «gli studenti dei percorsi musicali hanno da sempre dato lustro alla Scuola “Carducci” così come alla Città di San Cataldo».