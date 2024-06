San Cataldo. Interrogazione del Partito Democratico al sindaco e alla Giunta sul quartiere Cristo Re

SAN CATALDO. Il Partito Democratico di San Cataldo ha protocollato una interrogazione consiliare per avere chiarimenti da parte del sindaco e dalla giunta consiliare sulla vicenda che ha riguardato il quartiere Cristo Re, ma anche altre zone della città, negli scorsi giorni.

Il 10 giugno 2024 Caltaqua ha infatti comunicato una redistribuzione ogni cinque giorni nella città di San Cataldo, sostenendo che fosse dovuta alla persistente scarsità idrica che sta colpendo la nostra regione, con l’obiettivo di ottimizzare le poche risorse idriche disponibili e garantire comunque un servizio adeguato alla cittadinanza minimizzando i disagi per gli utenti. Nei turni comunicati dal gestore, era prevista l’erogazione per il quartiere Cristo Re per il 15/06/2024, in concomitanza con l’avviso di interruzione di energia elettrica.

Diversi cittadini pertanto hanno prontamente segnalato le difficoltà di tale circostanza e il Sindaco, sui social, ha risposto che aveva proceduto con una segnalazione.

Ciononostante, come preannunciato, si sono creati notevoli disagi ai cittadini del quartiere Cristo Re che si sono ritrovati senza luce in attesa dell’arrivo dell’acqua, in molti casi senza poter usufruire dell’acqua corrente né riempire i serbatoi.

“Su questa vicenda vogliamo siano chiariti alcuni aspetti” dichiarano dalla segreteria del circolo locale del Partito Democratico. “Vogliamo sapere come, quando e nei confronti di chi si è proceduto con la segnalazione della concomitanza della distribuzione dell’acqua e l’interruzione dell’energia elettrica; quali risposte sono state date al Sindaco e quali azioni sono state intraprese per difendere l’interesse dei cittadini del quartiere Cristo Re; e i motivi per cui San Cataldo è l’unica città della provincia con la distribuzione ogni cinque giorni. Ci aspettiamo che vengano fornite a noi e a tutti i cittadini risposte serie e chiare da parte dell’amministrazione”.