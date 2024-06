San Cataldo. Genitori e nonni sollecitano il sindaco e la Giunta ad attenzionare le aree per i bambini

SAN CATALDO. Sono oltre 120 i genitori e i nonni sancataldesi che si sono mobilitati per chiedere a gran voce al Sindaco e alla giunta comunale di attenzionare il tema delle aree per bambini, un tema sociale che purtroppo non sembra essere sufficientemente affrontato.

“Abbiamo ritenuto necessario inviare una segnalazione via PEC all’amministrazione perché non è accettabile l’assenza di luoghi pubblici puliti e sicuri in cui portare i nostri figli per un’ora di svago. Riteniamo infatti che dovrebbe essere priorità per ogni amministrazione garantire ai più piccoli dei luoghi protetti e sicuri. Invece assistiamo al completo abbandono delle aree verdi e dei vari parchi giochi della città che non solo sono pieni di erbacce, ma i giochi sono ormai datati e spesso pericolosi.” Queste le dichiarazioni di una mamma sottoscrittrice, Martina Riggi.

“Portiamo i nostri figli al parco giochi per farli divertire e svagare, non per mettere in pericolo la loro incolumità. Perciò speriamo di avere un riscontro positivo a questa nostra sentita segnalazione e che l’amministrazione elabori delle proposte serie e prioritarie per risolvere nel più breve tempo possibile la questione.” Queste le dichiarazioni di un’altra mamma tra i firmatari della segnalazione, Annalisa Palermo.

Di seguito il testo integrale della segnalazione inoltrata:

“Al Sig. Sindaco di San Cataldo Avv G. Comprato,

Alla Giunta comunale,

Ai consiglieri comunali,

Salve, siamo un gruppo di genitori e nonni stanchi di vivere in una città che non valorizza le aree di aggregazione e svago per bambini, parchi giochi fatiscenti, pieni di erbacce e con giochi pericolosi per i bambini sono purtroppo ormai una “normalità” per San Cataldo.

Non è più sicuro neanche portare i bambini per qualche ora a giocare perché scivoli e giostre sono datati, pieni di schegge, ruggine, spesso rotti e dunque rischiosi per l’incolumità dei nostri figli, delle nostre figlie e nipoti. Chiediamo a ognuno di Voi, e al Sindaco in primis, di occuparsi seriamente di questo tema perché fondamentale per ogni famiglia. Si tratta infatti di un tema sociale, se non si lavora al meglio per garantire i bambini e le bambine, allora nulla ha senso.

Per questo chiediamo anche ai Consiglieri Comunali tutti di vigilare sullo stato delle aree per bambini e all’amministrazione di fare il possibile per garantire dei posti sicuri, puliti e pubblici per lo svago dei più piccoli.

Certi di un Vostro riscontro, Cordiali Saluti”

In coda 128 firme di genitori e nonni.