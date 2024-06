Obiettivi 9 e 10 del programma elettorale del candidato a sindaco Tesauro: “Rigenerazione urbana, attenzione all’ecosostenibilità, ma anche riorganizzare la mobilità”

Importanti sono le politiche di rigenerazione e di valorizzazione urbana e territoriale attraverso logiche ecosostenibili, dove gioca un ruolo fondamentale anche la tecnologia.

Un nuovo PUG – Piano Urbanistico Generale è ciò che serve al capoluogo nisseno per sintetizzare le strategie di conservazione, valorizzazione e rinnovamento necessario. E, in particolare, bisogna affiancare ai temi urbanistici anche quelli territoriali e di mobilità.

I primi passi da compiere sono internalizzare nella programmazione il tema dell’approvvigionamento energetico sostenibile, monitorare il patrimonio edilizio della città, riqualificare i parchi naturalistici, e individuare zone degradate da destinare a rigenerazione urbana.

Non solo, fondamentale è anche la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento nell’edilizia, attenzionando l’utilizzo di tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili, utilizzando materiali bioecologici, sottolineando l’importanza del riciclo e del riuso.

Rigenerazione urbana, attenzione all’ecosostenibilità, ma anche riorganizzare la mobilità. Bisogna ottimizzare il sistema esistente dei collegamenti regionali e del trasporto pubblico locale,

preservandolo e rendendolo finanziariamente sostenibile; realizzare sistemi di tariffazione integrata e bigliettazione elettronica, promuovere servizi di info-mobilità anche a supporto della domanda

turistica. Importante è anche diffondere l’uso di tecnologie digitali per utilizzare servizi anagrafici, tecnici, tributari e sociali comunali.