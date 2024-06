N’Arancina speciale ‘saluta Caltanissetta’ e va in tournée

Cambiamenti, in vista dell’estate, per N’Arancina speciale; il progetto di inclusione socio-lavorativa della cooperativa Etnos ‘saluta Caltanissetta’ e va in tournée.

Molteplici le tappe del tour per far conoscere il progetto, che vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolte in un percorso inclusivo lavorativo, in tutta Italia.

Si inizia dal 20 al 23 giugno a Livorno per, poi, proseguire per Trani (19 luglio), Bergamo (23 luglio, evento privato della multinazionale Saint Gobain), Ventimiglia (21-23 agosto), Cesenatico (30 e 31 agosto), Assisi (16- 19 ottobre in occasione del G7).

“Queste le prime tappe alle quali se ne aggiungeranno altre che comunicheremo man mano, in maniera tale che non solo chi non conosce i prodotti della nostra terra e il nostro progetto possa venire ai nostri appuntamenti in giro per l’Italia ma anche per dare modo ai nostri concittadini di venire a mangiare N’Arancina speciale e un cannolo”, commenta il responsabile dell’arancineria Angelo Cartone.

Dal prossimo 20 giugno, fino a ottobre, la sede di N’Arancina speciale, sita in via Rosso di San Secondo nr. 128, sarà chiusa al pubblico con l’eccezione dei fine settimana durante i quali lo staff sarà presente a Caltanissetta. Sarà comunque possibile prenotare N’Arancina speciale per feste, cerimonie e catering.

Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 3892013795 (Isabella) e 3883682759 (Angelo).

“Non vogliamo lasciare Caltanissetta senza i nostri prodotti ma… il resto d’Italia ci chiama. Tutti coloro che volessero organizzare un evento possono contattarci telefonicamente. Diamo appuntamento nei week end nei quali saremo in città e al prossimo autunno, con il desiderio e la speranza di tornare a lavorare ‘alla grande’ nella nostra città”, conclude Cartone.