Mortal Kombat 1, Ghostface di Scream tra i personaggi papabili

(Adnkronos) – Le anticipazioni sul secondo pacchetto di contenuti extra per Mortal Kombat 1 stanno iniziando a trapelare. Alcuni leak hanno suggerito la possibile introduzione di Ghostface, il celebre villain della serie cinematografica Scream, come personaggio giocabile nel prossimo futuro. L'indiscrezione proviene da Interloko, un noto data miner di Mortal Kombat. In un video pubblicato di recente, è possibile ascoltare Mileena, uno dei personaggi principali del gioco, mentre recita i nomi dei personaggi in qualità di annunciatrice. Durante il video, tra i vari nomi menzionati, spicca proprio quello di Ghostface. È importante sottolineare che Ghostface non è stato ancora annunciato ufficialmente: al momento rimane ancora un personaggio per completare il primo pacchetto di contenuti extra, e ìgià sappiamo che si tratta di Takahashi Takeda. Ghostface è l'antagonista principale della saga di Scream. Come suggerisce il nome, il personaggio indossa una maschera da fantasma e utilizza un enorme coltello per uccidere brutalmente le sue vittime. Ciò che rende Ghostface unico è il fatto che non si tratta mai della stessa persona: in ogni film, uno o più nuovi criminali assumono il ruolo del killer. Si può quindi ipotizzare che molte delle mosse e delle fatality di Ghostface nel gioco saranno incentrate sull'uso del coltello e sulla sua identità multipla. Mortal Kombat ha una lunga tradizione in personaggi provenienti da altri universi narrativi: solo di recente sono stati introdotti personaggi come Peacemaker della DC, Omni-Man di The Invincible e, più recentemente, Homelander dalla serie The Boys. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)