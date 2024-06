Il gruppo Fdi si congratula col neo sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro per il successo elettorale

(Dal Presidente Provinciale Fdi Gianluca Nigrelli) .La deputazione regionale e nazionale, il coordinamento regionale, provinciale e quello cittadino di Fratelli d’Italia esprimono grande soddisfazione per l’elezione a Sindaco di Caltanissetta dell’Avv. Walter Tesauro. La sua elezione costituisce la più lieta e giusta conclusione di una campagna elettorale condotta con stile e concretezza dal candidato sindaco e da tutta la squadra che i partiti della coalizione hanno saputo costruirgli intorno. L’elezione di Tesauro ha premiato ancora una volta il centrodestra che si presenta unito e credibile di fronte agli elettori e in tale percorso Fratelli d’Italia può vantare un ruolo determinante per le scelte responsabili compiute nella fase delle trattative. Un ringraziamento caloroso non può che andare anche a tutti i candidati consiglieri comunali che hanno composto la lista di Fratelli d’Italia i quali hanno dimostrato grande lealtà e serietà sino all’ultimo giorno di campagna elettorale e il loro sacrificio ha consentito un ottimo risultato in termini di preferenze ed un importante contributo per la elezione del nuovo Sindaco. Adesso si apre una fase nuova nella quale Fratelli d’Italia, con i suoi rappresentanti in consiglio ed in giunta, intende continuare a dare il proprio fattivo contributo alla buona amministrazione che la squadra targata Tesauro saprà portare avanti per il rilancio della città.