(Adnkronos) – La nuova Fiat Multipla arriverà nel 2025 e sarà molto simile, almeno nel design, alla Grande Panda.

Una lunghezza di poco più di 4,4 metri e uno spazio interno da monovolume, i numeri della futura e nuova Fiat Multipla sono interessanti. Si posizionerà nello stesso segmento di mercato della Citroen C3 Aircross, non sarà il solito SUV ma avrà il ruolo di riposizionare il marchio automobilistico torinese nel segmento dei multispazio, quel settore dove un tempo Fiat era leader. Spaziosa ma anche versatile, la monovolume Fiat sarà prodotta in Marocco, nello stabilimento di Kenitra, di proprietà del Gruppo Stellantis. Sarà proposta sia in versione termica che full electric, quest’ultima avrà un’autonomia superiore ai 400 km grazie all’utilizzo di batterie LFP. Per le varianti ibride, il nuovo e collaudatore motore turbo benzina da 1 litro, un tre cilindri da 100 cavalli, unità che attualmente equipaggia anche la nuova Lancia Ypsilon, sulla Multipla

sarà disponibile anche in versione da 136 cavalli.

Quanto a una versione più sportiva, una Abarth, difficile ipotizzare se Fiat sceglierà di rendere anche la nuova Multipla, una Scorpionissima. Dopo il recente lancio della Ypsilon HF e della Abarth 600e Scorpionissima, ma anche e soprattutto della nuova Alfa Romeo Junior Veloce, tutto può essere. Si tratta di tre modelli con potenza compresa tra i 240 e i 280 cavalli e unità elettrica. In casa Stellantis l’elettrificazione procede, con qualche cambio di strategia, vedi Fiat 500 Ibrida, ma l’orizzonte a zero emissioni è già tracciato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)