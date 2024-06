Decreti legge, Meloni supera Draghi

Dopo una prima parte dell’anno in cui il governo Meloni sembrava aver limitato la propria tendenza a ricorrere alla decretazione d’urgenza rispetto a quanto visto nel 2022 e nel 2023, a maggio e giugno abbiamo assistito a una nuova inversione di rotta. In meno di 60 giorni infatti sono stati pubblicati ben 10 decreti legge. Con questa nuova infornata l’attuale esecutivo ha raggiunto quota 68, superando anche il suo predecessore. Il governo Draghi infatti nei suoi 615 giorni a palazzo Chigi si era fermato a 63.

Anche nel caso di queste nuove norme, non sempre si è trattato di affrontare situazioni di necessità e urgenza come prevederebbe il dettato costituzionale. Come noto infatti nelle ultime legislature i governi hanno fatto affidamento sempre più spesso ai decreti legge per dare più rapida attuazione alla propria iniziativa politica. Una dinamica che contraddistingue in maniera importante anche il governo Meloni. (Fonte Openpolis)