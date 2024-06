Campofranco, nata la Commenda dell’Ordine Cavalieri Templari “La Sacra Lancia”

CAMPOFRANCO – Evento straordinario a Campofranco, è nata la Commenda dell’Ordine Cavalieri Templari “La Sacra Lancia”. La consacrazione è avvenuta, ieri, nella Chiesa San Giovanni Bosco di Palma Montechiaro durante la S. Messa e con la benedizione impartita da Don Salvatore Attardo (Diocesi di Agrigento) e con l’assistenza del Balivo di Agrigento Salvatore Tannorella e del Balivo di Gela e Caltanissetta Franco Mussari.Ha presieduto il 1° Capitolo d’Investitura 2024 Danilo Riccioli, Gran Maestro dell’Ordine. Erano presenti numerosi appartenenti all’Ordine Cavalleresco dei Templari e vari ospiti giunti da Campofranco, tra questi il sindaco Rosario Nuara. Dopo la benedizione dello stendardo, simbolo della commenda (sezione) di Campofranco, sono stati elevati a: Commendeur il Salvatore Tulumello di Paolo; Cavalieri Benedetto Bonacootta e Salvatore Tulumello di Calogero; Dama Viviana Caparelli di Porto Empedocle. Due targhe sono state consegnate per meriti particolari al Luogotenente C. S. Paolino Scibetta, Comandante della Stazione Carabinieri di Palma Montechiaro e al Prof. Vincenzo Nicastro, Cavaliere della Repubblica e fondatore del Museo di Storia Locale di Campofranco. Il Commendeur Tulumello ha ringraziato gli ospiti consegnando i gagliardetti con il logo della “Sacra Lancia” e offrendo la cena nello spettacolare scenario serale di Marina di Palma M. Nella foto, da destra: Salvatore Tulumello di P., Salvatore Tulumello di C. e Benedetto Bonacotta.