Caltanissetta. Walter Tesauro proclamato sindaco: “Porterò insieme a tutti voi la fascia che indosso oggi”

Caltanissetta si è svegliata con un nuovo sindaco alla sua guida, lasciandosi dietro la scia di una campagna elettorale impegnativa. Con 10.610 voti (pari al 52,36%) Walter Calogero Tesauro, avvocato ed ex presidente del Consorzio Universitario, è il nuovo primo cittadino del capoluogo nisseno, proclamato ufficialmente, oggi 25 giugno, tra commozione e plausi dei presenti, all’interno della prima sezione elettorale della scuola primaria “San Giusto”.

E le emozioni che lo hanno accompagnato durante quel momento sono proseguite alla Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, dove ad attenderlo c’era il sindaco uscente Roberto Gambino, pronto al passaggio di consegna della fascia tricolore.

“La fascia che io ho indossato questa mattina con grande onore e con umiltà voglio portarla nei prossimi cinque anni insieme a tutti voi – ha dichiarato Walter Tesauro, complimentandosi soprattutto per il lavoro svolto dall’uscente sindaco e sottolineando come la sinergia, la collaborazione creatasi con lui e con tutta la Coalizione continuerà in futuro.

Il neo eletto sindaco, tra commozione e gioia, ha tenuto a evidenziare il valore aggiunto di ogni cittadino, dei consiglieri comunali eletti, e di quanti lo hanno supportato sin dal primo momento.

“Saremo aperti al dialogo, alla crescita di cui Caltanissetta continua ad avere bisogno e noi siamo qua per lavorare in maniera sinergica – ha continuato Tesauro –. Chiedo che la cittadinanza esca da casa per collaborare alle nostre idee, ai nostri progetti. La trasparenza, la legalità sono il motto del nostro lavoro.”

Sinergia, dialogo, ascolto e proposte, dunque, i pilastri su cui Walter Tesauro intende costruire il nuovo modello di città per Caltanissetta, una comunità per e con la quale lui ha lavorato, anche durante la presidenza al Consorzio Universitario, rifiutando l’individualismo e tentando di costruire opportunità concrete e di crescita.

“Noi renderemo tutto pubblico, come è sempre stato, attraverso un’ottima comunicazione, perché la città deve sapere tutto ciò che noi faremo – ha concluso Tesauro, ringraziando ancora quanti lo hanno supportato e, in particolare, la Coalizione composta da professionisti di alto valore che ha visto in lui la guida giusta alla città.

Da domani Caltanissetta avrà da scrivere nuove pagine della sua storia, pagine che porteranno la firma di ogni nisseno e non solo del primo cittadino perché “siamo tutti primi cittadini” come ha sempre affermato il neo eletto sindaco di Caltanissetta, dove ogni idea con o senza colore politico, verrà ascoltata e accolta per poter contribuire alla rinascita della città.

L’entrata ufficiale al Palazzo del Carmine di Walter Tesauro ha rappresentato un momento importante per ogni nisseno che è chiamato a essere parte attiva di una rinascita dove il passato lascia la sua impronta per avanzare verso il futuro.