Caltanissetta. L’uscente sindaco Gambino saluta la Città: “Tesauro sarà una valida guida per il bene della comunità”

Con una punta di commozione negli occhi e allo stesso tempo un grande orgoglio nel cuore, oggi, 25 giugno, all’interno della Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, Roberto Gambino ha ceduto la fascia tricolore al nuovo sindaco.

“Provo una grande emozione in questo momento – ha dichiarato Gambino –, che mi porta a cedere la fascia di sindaco a Walter Tesauro, con il quale abbiamo collaborato per cinque anni facendo cose importanti per la città.”

L’augurio di Gambino per il nuovo sindaco è quello di offrire alla città una prosecuzione valida e giusta come lo è stata nei cinque anni del suo mandato, attenta ai cittadini e ai bisogni della comunità.

Ha continuato Gambino: “Tesauro saprà essere all’altezza del ruolo che i cittadini gli hanno affidato. Io siederò in consiglio comunale. In questo momento c’è un cambio di ruolo da parte mia, e manterrò la vice presidenza regionale di ANCI a vantaggio della nostra città.”

Poi, la consegna dalla fascia tricolore, l’abbraccio e il plauso dei presenti.

Roberto Gambino, posato ed elegante, esce in punta di piedi, accettando con professionalità e umiltà il nuovo passaggio di consegna, consapevole che continuerà a fare tanto per la sua Caltanissetta e per i suoi cittadini. Il legame che lo unisce a Tesauro è la testimonianza di come il rispetto e la lealtà siano valori fondamentali per la crescita di una città e di vita, valori che li hanno contraddistinti anche durante la campagna elettorale e che continueranno a offrire a Caltanissetta, ognuno con il proprio ruolo, costruendo ponti di comunicazione, di relazione affinché nessuno si senta solo, ma motore principale per accendere nuove opportunità e fare in modo che Caltanissetta possa avanzare a ogni passo.