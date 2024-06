Caltanissetta. L’Unione Nazionale Consumatori s’è complimentata con Walter Tesauro per la sua elezione a sindaco

CALTANISSETTA. L’Unione Nazionale Consumatori di Caltanissetta, nella persona del Responsabile Avv. Fabrizio Colasberna, esprime, in nome del direttivo, compiacimento all’avv. Tesauro per l’elezione a Sindaco della città di Caltanissetta. Colasberna auspica che il nuovo Sindaco sia attento alle politiche dei consumatori e sociali in generale.

In particolare l’Unione Nazionale Consumatori, molto presente nel territorio cittadino e provinciale, sarà promotrice di interlocuzioni e progetti volti alla migliore tutela degli interessi dei cittadini-utenti. Allo stesso tempo l’associazione sarà disponibile a qualsiasi interlocuzione vorrà essere avviata dalla nuova amministrazione con l’unico obiettivo della crescita sociale ed economica della città. L’Unione Nazionale Consumatori dal 1955, è la prima associazione di consumatori in Italia.