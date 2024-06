Caltanissetta. Cercasi 10 candidature per il progetto Erasmus Plus “Togheter” del Laboratorio dei Sogni in Polonia

CALTANISSETTA. Si ricercano 10 candidature per il progetto Erasmus plus “Together” 2024 del Laboratorio dei Sogni in Polonia dal 06 al 14 luglio 2024. Sono attualmente aperte ancora 10 candidature per i ragazzi (dai 18 ai 29 anni) che volessero partecipare al progetto Erasmus plus “Together” a Radom in Polonia.

Per info e contatti: 3397108468. Un programma di 100 eventi è già in corso d’opera per i ragazzi dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta che da giorno 06 al 14 Luglio 2024 saranno in Polonia a Radom vicino Varsavia per partecipare al progetto Erasmus Plus “Together”. Un’esperienza senza pari a Radom organizzata dalle Associazioni:

– Filmforum (Polonia)-capofila

– Open Channel Magdenburg e. V. (Germania)

– Laboratorio dei Sogni (Italia)

– Budapest Cultural Centre (Ungheria)

Quattro partners europei collaborati dal partner tecnico: Canon.

Un progetto realizzato con il sostegno della formula Erasmus plus dell’Unione Europea.

Il Progetto “Together” sarà svolto sulla base di tecniche audiovisive moderne, utilizzando il video come strumento di educazione sociale e la libertà di dialogo interculturale tra i giovani di diversi paesi. Madrina del progetto la bellissima attrice polacca Anna Mucha del film di Spielberg Shindler List.