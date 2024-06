Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” il premio come scuola superiore più sportiva della provincia di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Presso l’Ufficio Scolastico Provinciale si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “La scuola più sportiva della Provincia”. L’I. C. M. L. King e l ‘ I.S A. Volta hanno ricevuto il premio come scuole più sportive della Provincia di Caltanissetta, rispettivamente per la scuola di primo grado e la scuola superiore di secondo grado.

La commissione presieduta dalla Prof. Patrizia Saporito, coordinatore dei docenti di scienze motorie della provincia, ha individuato tra gli istituti di scuola superiore di secondo grado , l’IS A. Volta come scuola più sportiva della provincia nissena, i requisiti per poter aggiudicarsi il titolo erano, di partecipare ad almeno cinque discipline, ed in caso di parità tra istituti per numero di partecipazioni, avere ottenuto più vittorie.

Nell’anno scolastico 2023/2024 il Volta ha partecipato ai campionati studenteschi di Pallavolo, Basket, Tennis, Badminton, Corsa Campestre, Atletica Leggera, Tennis Tavolo, vincendo ben 5 discipline e classificandosi al 2 posto nelle altre due. Gli alunni del Liceo accompagnati dal Dirigente Scolastico Vito Parisi e dai docenti Emilio Galiano, Nicola Leonardi e Patrizia Terrana hanno ritirato il trofeo che è stato consegnato dal Dott. Filippo Ciancio dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il Trofeo è stato assegnato “Temporaneamente” al I. S. A. Volta che lo conserverà a scuola e sarà acquisito definitivamente solo dall’istituto che per primo vincerà il concorso per tre volte nel tempo.