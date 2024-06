Aggredisce il padre con le forbici, 19enne arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Stato per tentato omicidio del padre. È successo intorno alle 20 quando due volanti della Questura di Rimini hanno bloccato il giovane. Dichiarato in stato di arresto è ricoverato nel reparto di Psichiatria di Rimini perché paziente del servizio di Igiene Mentale.

Il padre è invece ricoverato al Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il genitore ha raccontato di essere stato colpito più volte dal figlio con le stampelle che usa per deambulare. Colpi sulla testa, sulla nuca e in fronte e, poi sul tronco. Il ragazzo, in uno stato di agitazione e confusione, avrebbe – sempre secondo il racconto del padre – impugnato un paio di forbici tentando di colpirlo alle spalle. Avrebbe quindi preso una forchetta per pugnalarlo ancora ripetutamente alle spalle, al collo e al torace.

L’udienza di convalida è fissata lunedì davanti alla gip Raffaella Ceccarelli. “Al momento sappiamo poco di quanto accaduto perché non sono riuscito a parlare con il mio assistito – ha detto l’avvocato Luigi Delli Paoli – ma le accuse sono di tentato omicidio”. A quanto pare il 19enne aveva già avuto in passato crisi di nervi molto forti, ma non come quella di giovedì sera.