Serie D. Ecco la data del raduno ufficiale per la Nissa 2024/2025: il 17 luglio allo stadio “Tomaselli”

Prime novità in casa Nissa per la prossima stagione. Si tratta di novità logistiche ed organizzative. Il 17 luglio è il giorno nel quale è stato deciso che ci sarà il raduno della squadra. Dunque, in quella giornata avrà ufficialmente inizio l’avventura dei biancoscudati in Serie D.

Sarà il giorno in cui staff tecnico e giocatori si ritroveranno al “Marco Tomaselli”, mentre il ritiro vero e proprio comincerà il 22 luglio con la preparazione atletica, in vista dei primi impegni ufficiali della stagione con la fase preliminare della Coppa Italia di categoria. La società, inoltre, si riserva di comunicare ai propri sostenitori, sede ed orari del ritiro precampionato comprese le amichevoli. (Foto Claudio Vicari)