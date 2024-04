Basket maschile serie C. L’Invicta Basket perde gara 1 dei play off solo alla distanza contro Multiprestito Comiso

Non è andata bene all’Invicta Basket la gara di andata dei quarti di finale dei play off di serie C di basket maschile.

I nisseni di coach Peppe Spena sono stati battuti 88-74 dal Multiprestito Comiso in una partita nella quale i nisseni hanno fatto molto bene nella prima frazione di gioco chiudendola a + 3, e male nel secondo tempo quando il quintetto non è riuscito a ripetersi.

La sconfitta rimediata a Comiso comunque non pregiudica il passaggio alle semifinali. Mercoledì infatti si giocherà al PalaCannizzaro il ritorno e, in caso di vittoria, l’Invicta giocherà la Bella sul campo del Comiso.

Nell’Invicta ottime le prestazioni di Giusti (autore di 21 punti e Damiano che ha segnato 16 punti; la squadra del presidente Terrana ha giocato sicuramente bene nel primo tempo, ma alla distanza ha ceduto. In ogni caso, il gruppo è motivato a lottare sino alla fine per provare a centrare l’impresa di qualificarsi per le semifinali.