Prima Categoria. Il Niscemi batte 3-1 la Barrese e riconquista la vetta solitaria della classifica: Serradifalco ko con il Gela

In Prima Categoria il Niscemi torna in testa alla classifica del girone F. Nell’anticipo di campionato la squadra niscemese ha sconfitto 3-1 la Barrese con doppietta di Deoma e gol di Bruccoleri.

Serradifalco vice capolista girone F prima categoria

Una vittoria che ha permesso al Niscemi di ritornare in testa alla classifica, anche perchè il Serradifalco Calcio ha perso 2-0 fuori casa contro il Gela. Dopo un primo tempo nel quale le due squadre avevano chiuso sullo 0-0, nella ripresa il Gela s’è portato in vantaggio con Parisi per poi raddoppiare con Spina.

Una sconfitta brutta per i falchetti che ora sono attardati di 3 punti. Il Serradifalco ha 40 punti, agganciato al secondo posto dall’Aragona, contro i 43 del Niscemi. Il prossimo turno vedrà il Niscemi impegnato fuori casa contro la quarta forza del campionato, la Virtus Favara. Invece il Serradifalco Calcio se la vedrà in casa contro il fanalino di cosa Riesi 2002.