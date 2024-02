Il ricordo di Michele Costa. Albanese: “una vita spesa per avere giustizia”

“La nostra comunità democratica si stringe attorno alla famiglia Costa per la dipartita di Michele, avvocato e figlio del giudice Gaetano Costa trucidato dalla mafia nel 1980. Tutta una vita spesa per avere giustizia, quella dell’avvocato Costa. Tanta sofferenza e ancora non si conoscono i nomi degli assassini”.

Così Mari Albanese, responsabile del dipartimento “Antimafia sociale” del PD Sicilia ricordando l’avvocato Michele Costa morto ieri ed esprimendo la vicinanza ai familiari anche a nome della segreteria regionale e dell’intero partito siciliano.

“Ricordo con affetto la presenza di Michele Costa – prosegue – alla commemorazione in via Cavour, a Palermo, dell’agosto scorso. Una presenza militante, nonostante i tanti problemi di salute. La Sicilia ha bisogno di verità e trasparenza. Le ombre pesano come macigni e l’antimafia sociale – conclude – ha bisogno di riprendere il proprio cammino a partire dalla memoria e dalla giustizia negata”.

Fonte: ITALPRESS