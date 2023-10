San Cataldo. Oggi, vigilia di Tutti i Santi, in Chiesa Madre c’è l’anniversario del Dogma dell’assunzione di Maria

SAN CATALDO. Come ogni anno, la vigilia della solennità di Tutti i Santi, in Chiesa Madre a San Cataldo si svolgerà un momento di preghiera, con inizio alle ore 20.00. L’occasione è anche per ricordare l’anniversario del Dogma dell’assunzione di Maria, proclamato il 1° novembre del 1950 da Pio XII. Per l’occasione l’antica statua in cera della “Dormitio Virginis” è stata esposta nel transetto destro della Chiesa Madre, sotto il Crocifisso.

Don Alessandro Giambra invita a prendere parte a questo momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio: “Ritorniamo all’essenziale, alle relazioni. Cristo è la vera risposta che dà senso alla vita dell’uomo. Vi auguro di vivere questi giorni nella santità. I santi non sono supereroi, ma uomini e donne della porta accanto, che nel silenzio faticano, piangono e ridono. Sono i nostri giovani, i nostri anziani, i nostri ammalati”.