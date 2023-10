San Cataldo. Dal 16 ottobre riprendono le attività chirurgiche all’Ospedale “Maddalena Raimondi”

SAN CATALDO. A partire da lunedì 16 ottobre riprenderanno le attività chirurgiche presso l’Ospedale “Maddalena Raimondi”, in un ambiente sicuro e più accogliente per i pazienti. Lo ha reso noto l’Asp di Caltanissetta.

“Abbiamo eseguito – si legge in una nota – un’attività di manutenzione straordinaria e pulizia dei canali di ventilazione per garantire una circolazione d’aria pulita e salutare. Ottimizzando il sistema di climatizzazione, abbiamo garantito un ambiente ideale per le procedure chirurgiche. Inoltre, abbiamo sostituito il pavimento in pvc usurato, rendendo lo spazio ancora più sicuro ed accogliente per il nostro team medico e per i pazienti”.

Dunque, da lunedì migliora l’accesso alle cure per la comunità di San Cataldo.