Caltanissetta, Gennuso (DC): “Al Cimitero Angeli serve una manutenzione straordinaria”

Andrea Gennuso, referente della DC Caltanissetta, interviene per segnalare i continui disagi che si verificano al Cimitero Angeli del Capoluogo. Problemi che, secondo il rappresentante politico, sono da addebbitarsi a una scarsa programmazione di manutenzione “straordinaria” che porta l’amministrazione pubblica a fermarsi a quella mera “ordinaria”. Interventi che, però, finiscono soltanto per mantenere cronico il disagio.

“Al cimitero problemi da decenni, servono interventi di manutenzione straordinaria, terra di nessuno – commenta -. Oggi abbiamo un cimitero che richiede interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto da parte dei proprietari e dall’amministrazione comunale.

In parallelo bisogna intervenire sulle le procedure di recupero delle salme che sono state interessate dai crolli delle lapidi. Ciò può essere nido di uccelli,api o vespe.

Nonostante il comunicato del nostro commissario provinciale Michele Pagano, pubblicato nelle testate giornalistiche provinciali nel marzo 2023. Chiediamo un intervento urgente per riparare almeno il riparabile i loculi in questo stato non sono accettabili, avere una dignità almeno da morti”