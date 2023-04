Attraversa i binari, viene urtato dal treno e sbalzato contro un albero: tragica fine per un 24enne

Dramma sui binari a San Giorgio su Legnano, nel Milanese. Qui un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un treno. La tragedia si è consumata poco dopo le 23 in via Legnano, nel tratto di ferrovia che si trova tra le stazioni di Canegrate e Legnano.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane – un 24enne cittadino tunisino – è stato travolto da un convoglio che viaggiava proprio verso Legnano. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sembra che il ragazzo, attraversando i binari, sia stato urtato dal treno e poi sia stato sbalzato contro un albero.