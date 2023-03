Sfiorata tragedia in un battesimo: padrino viene a contatto con liquido ustionante e ferma in tempo il sacerdote

E’ proprio il caso di dire che è stata sfiorata la tragedia a Villafranca Tirrena, Comune in provincia di Messina. Qui domenica scorsa, in occasione del battesimo di una bambina, il padrino della piccola, lo zio, è venuto a contatto con quella che si pensava essere acquasanta. Subito dopo, però, ha avvertito un forte bruciore alle mani e ha fermato per tempo il sacerdote.

Il liquido si è rivelato essere un disinfettante utilizzato come solvente per la pulizia delle stanze, potenzialmente nocivo e ustionante. Alcune gocce hanno solamente sfiorato la bimba che è stata immediatamente portata in ospedale ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni. Svista che sarebbe potuta finire in tragedia Sul caso indagano i carabinieri. Come riportato da La Gazzetta del Sud, si sarebbe trattato di un errore.

E’ stata esclusa al momento la pista che porta a un gesto intenzionale. Sembra che un ministrante abbia trovato nel bagno una bottiglia quasi vuota, solo qualche dito di liquido trasparente. Pensando fosse acquasanta, il ragazzino l’ha riempita portandola poi al fonte battesimale. Una svista che sarebbe potuta finire in tragedia. La bambina sta bene e i genitori hanno deciso di non sporgere denuncia.