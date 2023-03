Processo a Caltanissetta per Messina Denaro: legale d’ufficio si fa da parte, “Motivi di salute”

Calogero Montante, avvocato d’ufficio del boss Matteo Messina Denaro, ha chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, di essere dispensato dall’incarico per motivi di salute. Ha fatto pervenire alla Corte un certificato di malattia con una prognosi di almeno un mese per un intervento chirurgico al quale e’ stato sottoposto. Il Pg Antonino Patti non si e’ opposto alla richiesta avanzata da Montante.

A sostituire oggi in aula il penalista, l’avvocato Pietro Pistone. Chiesta dalle parti civili la nomina di un altro difensore. La Corte si e’ ritirata in camera di consiglio per decidere. Una decina di giorni fa, il penalista, aveva denunciato alla polizia, di aver subito minacce di morte mentre nell’udienza dello scorso 9 marzo, aveva sostenuto di essere incompatibile con la nomina appena ricevuta poiche’ in passato e’ stato difensore d’ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino sia nel Borsellino quater che in appello e di ricoprire la carica di vice procuratore onorario alla procura di Palermo. Eccezione pero’ rigettata dalla corte.