Mussomeli, conclusi festeggiamenti San Giuseppe con fiaccolata, messe processione e “pignolate”. L’impegno degli Artigiani

MUSSOMELI – Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, iniziati col triduo e proseguiti con i vespri solenni, la benedizione dei papà presenti e la fiaccolata. Messe nella giornata della festa, mattina e pomeriggio con la messa vespertina di Padre Achille Lomanto, assai partecipata e animata dal Coro parrocchiale. Al termine della celebrazione, è snodata la processione fra rosari e banda musicale che hanno accompagnato il simulacro di San Giuseppe, sistemato su un mezzo di trasporto. E’ stato fatto il tradizionale percorso della Via dei Santi fino alla parte bassa del paese con il ritorno attraverso la Piazza Roma, Via Dalmazia, un tratto della via Madonna di Fatima, un tratto della Via Palermo, ancorché con i lavori in corso, relativi alla riqualificazione della Piazza Umberto; e dalla Via Barcellona il rientro in chiesa. Una festa sentita, partecipata e curata con impegno dalla Congregazione di San Giuseppe, di cui è Presidente Mario Barba. La degustazione finale delle “pignolate”, con intrattenimento musicale nella Palestra comunale di Via Madonna di Fatima, ha concluso l’edizione 2023 dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe che, a Mussomeli chiama a raccolta falegnami ed artigiani.