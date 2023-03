Caltanissetta, Caltaqua in Tanzania finanzia un progetto di sostenibilità e responsabilità sociale

Un gesto concreto di responsabilità sociale – ma anche dal marcato valore simbolico – che va ben oltre la ritualità di appuntamenti come quello di ieri, Giornata Mondiale delle Foreste, e di oggi, Giornata Mondiale dell’Acqua.

Volendo idealmente collegarenel proprio impegno quotidiano queste due importanti Giornate, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha scelto di sostenere uno dei progetti di riforestazione in Tanzania portati avanti da zeroCO2, una società benefit che gestisce direttamente progetti ad alto impatto sociale per contrastare la crisi climatica con un modello di sviluppo sostenibile.

L’intervento sostenuto da Caltaqua in Tanzania – un Paese che ha perso circa il 25% della propria copertura forestale negli ultimi 30 anni – riguarda la messa a dimora di 200 nuovi alberi (da frutto, forestali e medicinali) nel distretto di Monduli, un piccolo agglomerato di villaggi su un altopiano: la regione è abitata prevalentemente da comunità rurali Masai, che basano su agricoltura e allevamento la loro primaria fonte di sostentamento.

Considerato che gli alberi sono ritenuti la tecnologia oggi più efficace ed economica per la compensazione di gas serra, le 200 piante messe a dimora da Caltaqua assorbiranno progressivamente sino a 36mila chili di anidride carbonica: in questo modo si contribuirà a contrastare la perdita di biodiversità e l’erosione del suolo in un’area molto colpita dai cambiamenti climatici.

Questo progetto di agroforestazione rigenerativa viene condotto assieme alle donne delle comunità rurali Masai che, a loro volta, sono coinvolte in azioni formative sulle pratiche agricole sostenibili. Così la donazione degli alberi messi a dimora per queste donne diventa, al tempo stesso, fonte di sicurezza alimentare e sostegno economico, favorendone il loro empowerment.