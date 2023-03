Caltanissetta. Alla palestra della Scuola Media “Verga” il 24 marzo incontro per il contrasto alla violenza contro le donne

CALTANISSETTA. Venerdì prossimo, 24 marzo dalle 18.30 fino alle 20, presso la palestra della Giovanni Verga di Caltanissetta, si terrà un incontro sul contrasto alla violenza contro le donne. Interverranno il maestro di arti marziali e di difesa personale Antonio Morgano, un legale ed uno psicoterapeuta.

Sarà presente anche un noto esperto del mondo delle assicurazioni ramo vita per dare consigli su alcuni strumenti di tutela per sé e per i familiari. Si proveranno delle semplici tecniche di difesa personale adatte a tutti (bambini ed adulti) e saranno affrontati alcuni argomenti inerenti il delicato tema della violenza sulle donne. Al termine dell’incontro ci sarà un dolce rinfresco. L’incontro ha anche una valenza di contrasto al bullismo.