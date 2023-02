Caltanissetta, il sindaco Gambino ricorda Pippo Grosso: “Icona del giornalismo locale, esempio di impegno civile e sociale”

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, con un post su facebook ha voluto rendere omaggio a Pippo Grosso, iconico giornalista nisseno, fondatore di Radio Cl1 nel 1976, morto la scorsa notte a 79 anni.

Il rpimo cittadino ha così scritto:”Come conosceva lui la città forse pochi. Va via un pezzo di storia nissena con Pippo Grosso. Un uomo poliedrico dai mille interessi, mai banale. Dispensatore di consigli sempre opportuni. Ricordo le nostre chiacchierate, i suoi appunti su ciò che non andava in città, le proposte, i racconti. E’ stato un’ icona del giornalismo locale. La dimostrazione è la valanga di messaggi in suo ricordo dei giornalisti nisseni che sono passati dalla mitica Radio Cl 1.

I suoi pezzi di sport sulle colonne del Giornale di Sicilia li ricordano tutti con affetto e nostalgia. Era un uomo motivante. La sua avventura radiofonica per tanti anni ha anche inciso sull’agenda politica della città. Senza sconti come nel suo stile di scrittura, senza reverenze ammiccanti. Resta di lui il ricordo di ciò che di bello e soprattutto di utile ha fatto per Caltanissetta. Il racconto lucido di una realtà difficile a volte dormiente alla quale anche le inchieste giornalistiche uscite dalle frequenze di Radio Cl1 hanno provato a dare uno scossone.

Mi sento di dire che Pippo è stato un esempio di impegno sociale e civile senza trionfalismi o eccessi, ma con una eleganza che di questi tempi è difficile da trovare. Continua a sorridere Pippo come hai fatto sempre e anche da lassù qualche cazziatone non risparmiarcelo, lo accoglieremo con affetto”.