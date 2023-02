Avviso “Bonus Energia”, governo Schifani modifica la soglia minima per accedere: Necessario per includere le piccole imprese.

L’on. Giuseppe Catania Deputato ARS – Gruppo FDI ; “Accolgo con grande favore la modifica decisa dal governo Schifani in merito alla soglia di accesso al bonus energia rivolto alla PMI siciliane. Dopo varie interlocuzioni con le associazioni di categoria e dopo la richiesta che io stesso avevo avanzato nella qualità di vicepresidente della Commissione Attività Produttive dell’ARS, è stata approvata la modifica dell’Avviso “Bonus Energia”, abbassando la soglia minima di aumento dei costi dell’energia da 5000 a 3000 euro, per potere accedere ai contributi regionali. Ringrazio il Presidente Schifani e l’assessore Edy Tamajo per la sensibilità mostrata, senza questa modifica molte piccole imprese che costituiscono la maggioranza del tesuto produttivo locale avrebbero rischiato di rimanere fuori”.