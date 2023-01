Serie D. Sconfitta 1-0 in zona “Cesarini” per la Sancataldese. Contro il Canicattì Gueye decide il derby

Sconfitta beffarda per la Sancataldese che ha perso 1-0 contro il Canicattì in piena zona Cesarini a seguito di un calcio di rigore concesso per un fallo di Oppizzi che è stato espulso costringendo la Sancataldese a chiudere il match in 9 uomini.

A segnare il rigore decisivo è stato Gueye nel contesto di un confronto molto combattuto nel corso del quale la Sancataldese ha puntato a chiudere ogni varco per evitare che i padroni di casa riuscissero a trovare gli spazi giusti per piazzare la loro stoccata vincente.

Per la Sancataldese tanto cuore che, tuttavia, non è bastato stavolta per evitare la sconfitta. La Sancataldese è rimasta ferma in classifica a quota 25, ma è importante il fatto che la distanza dalla zona play out s’è ridotta a 3 punti. E domenica prossima al Valentino Mazzola arriva il Lamezia Terme, terzo in classifica, per un match, anche in questo caso, tosto e non semplice nel quale i verdeamaranto di Pietro Infantino dovranno dare il massimo per provare a conquistare i tre punti.