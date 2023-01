San Cataldo. La cantante Rosa Maria Biancheri si esibirà a Casa Sanremo Live Box

SAN CATALDO. Straordinaria passerella nazionale per Rosa Maria Biancheri, in arte Rosy. La cantante di 30 anni, nata a Caltanissetta ma residente a San Cataldo, parteciperà a una selezione per Casa Sanremo Live Box nella Città dei Fiori.

Rosy studia canto da 3 anni ed è riuscita a raggiungere questo importante obiettivo tramite l’Accademia formazione musicale gestita da Ernesto Trapanese, di cui fa parte. La cantante ha avuto la possibilità di partecipare ad una selezione per Casa Sanremo Live Box, poiché l’AFM è stata nominata partner ufficiale. Superando la selezione è così potuta volare direttamente a Sanremo dove si esibirà a Casa Sanremo Live Box assieme ad altri cantanti emergenti.

L’esibizione è prevista per l’8 febbraio. Rosa Maria Biancheri in arte Rosy porterà un brano, un inedito che uscirà a breve scritto da lei stessa e inciso nello studio FMWave di Manuel Scarano, produttore dell’arrangiamento del brano e suo attuale insegnante di canto. Per l’occasione non si tratterà di un contest o di una gara canora, ma della possibilità di esibirsi a Sanremo durante la settimana del 73° Festival di Sanremo. Il tutto in un contesto di crescita, personale ed artistica, non indifferente per la giovane Rosy.