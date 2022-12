Scuola”Paolo Emiliani Giudici”: Il giardino della biodiversità e il valore etico della memoria storica

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – È una vocazione identitaria ed educativa quella dell’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di partecipare a progetti e percorsi di educazione alla legalità e di cittadinanza attiva. È nella “mission” espressa dal PTOF favorire e stimolare, accrescere e realizzare una cultura pedagogica che sia in sintonia con i valori etici espressi dalla nostra Costituzione Italiana per la tutela e per la valorizzazione dell’ambiente naturale e della memoria storica dei testimoni della legalità. Immediata ed entusiastica è stata l’adesione delle terze classi dei plessi di Mussomeli e Sutera dell’ICS “P. Emiliani Giudici” al progetto “Il Giardino della Memoria e dell’Impegno di Casa Felicia”. Mercoledì 7 dicembre, gli alunni accompagnati dai loro docenti – i proff.: Francesca Di Pasquale (che ha curato l’iniziativa), Adriana Barba, Francesca Munì e Carmelo Difrancesco – si sono recati in visita alla “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, facendo esperienza di legalità nella conoscenza dei luoghi significativi dell’esistenza di Peppino e di mamma Felicia. Come viene riportato nella nota esplicativa dell’associazione: “Lo scopo del progetto è creare un giardino didattico delle biodiversità con alberi da frutto e piante aromatiche, per custodire la memoria e coltivare i germogli di un futuro migliore, attraverso il racconto e la riscoperta di gusti e odori ormai perduti, utilizzi ancestrali, storie antiche che congiuntamente alla storia di Peppino Impastato e di Casa Memoria, potranno definire un percorso di impegno contro globalizzazione, mercificazione e appiattimento del mercato agricolo, dando valore a gesti e fatti che insegnano una via alternativa, fondata sul rispetto della natura e dei valori umani, per il bene comune”. Una considerevole somma è stata raccolta da tutti gli alunni e dall’intero personale scolastico dell’ICS “P. Emiliani Giudici”, dai più piccoli ai più grandi, da donare all’associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” per la creazione del Giardino della legalità. Precedentemente alla visita, attività didattico-educative sono state organizzate dai docenti della scuola per fare conoscere la figura antimafia di Peppino Impastato e di sua mamma Felicia, con momenti di riflessione e di dibattito dedicati ai temi della legalità e della promozione ambientale finalizzata alla coltivazione di alberi da frutto e di piante aromatiche, per riaffermare il valore sociale della partecipazione solidale e riconoscendo la ricchezza morale e storica della Memoria, con il suo profumo di libertà che si fa testimonianza attiva e presente. Particolarmente emozionante l’incontro a Cinisi con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, e con altri testimoni che hanno raccontato le gesta coraggiose del giovane trucidato e del suo impegno antimafia. Dall’associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” è stato rilasciato all’ICS “P. Emiliani Giudici” un attestato di partecipazione per avere contribuito con una cospicua donazione alla nascita del Giardino della biodiversità, dedicato alle vittime della mafia. Così ha voluto affermare, in una sua dichiarazione, la DS Agata Rita Galfano: “La nostra adesione al progetto è stato un atto di spontanea partecipazione civile per ricordare la testimonianza eroica di Peppino Impastato, del suo impegno sociale, espressione virtuosa di una sicilianità anticonformista, sostanziata dal suo coraggio e dalla sua cultura individuale nutrita d’amore per la splendida bellezza, singolare e “stupor mundi”, della nostra terra. Un impegno per la vita ripreso e continuato da sua mamma Felicia, testimone di valori preziosi per la difesa della legalità nella lotta alla mafia, donna e madre in un’isola calpestata dall’ignoranza e dall’orrore della violenza criminale”. (prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”)