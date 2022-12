Caltanissetta, al Mottura “Christmas week” con cineforum, quiz e Karaoke di Natale

Le festività e le ricorrenze sono occasioni importanti per attuare interventi didattici in continuità orizzontale con il territorio circostante.

Un pensiero condiviso dall’Istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta e dalla sua dirigente Laura Zurli che ha ideato, organizzato e realizzato la “Christmas week”, iniziativa originale e unica che è stata avviata a partire dal lunedì 19 Dicembre e che si concluderà giovedì 22 Dicembre.

A curare le attività sono state le professoresse Grazia Augello, Kety Bellia e Debora Di Pietra che, con grande entusiasmo, hanno proposto una serie di attività per allietare le giornate scolastiche della settimana di Natale.

La programmazione è iniziata lunedì con “Il Mottura al cinema”, giornata dedicata alla visione di film seguita da riflessioni e discussioni guidate; nella giornata di martedì “I Motturini in competizione” si sono sfidati con quiz nelle varie discipline utilizzando anche la piattaforma digitale Kahoot!

Fiore all’occhiello della “Christmas Week” è stato “Il Karaoke di Natale”, occasione per i ragazzi per esibirsi in una gara canora e per condividere momenti musicali.

Nell’ottica di promuovere attività inclusive, una rappresentanza degli alunni dell’intero istituto, coordinati dalla professoressa Patrizia Terrana, si sono esibiti in una coreografia a tema natalizio. Una performance che ha abbattuto le barriere riuscendo ad amalgamare tutte le competenze individuali e i bisogni educativi speciali (BES).

“Abbiamo pensato, in sinergia con i docenti, che i nostri ragazzi avessero bisogno di poter vivere momenti di condivisione, confronto e socializzazione sentendosi un gruppo coeso – ha commentato la dirigente Laura Zurli -. Una fortuna, quella di poter vivere in una Nazione civile e libera dalle guerre, che non tutti i loro coetanei nel resto del mondo possono avere.

E queste attività vogliono essere un inno alla gioia, un augurio alla pace e alla serenità”.

Le attività si concluderanno Giovedì 22 Dicembre con l’assemblea di istituto che permetterà ai ragazzi di confrontarsi e di riflettere sulle tematiche proposte nelle attività precedenti.