Villalba. Inaugurata la panchina della gentilezza in Corso Garibaldi

VILLALBA. Ha riscosso un gran successo in termini di partecipazione l’inaugurazione della panchina della Gentilezza in Corso Garibaldi. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di alunni e docenti della scuola di Villalba in collaborazione con il Comune di Villalba.

Nell’occasione è stato possibile parlare dell’importanza e degli effetti positivi che ha sulle vite di ogni persona la Gentilezza. Un momento di riflessione e di crescita per tutti che ha rappresentato un piacevole modo per inaugurare la panchina di Corso Garibaldi.