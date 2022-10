Mussomeli, nomina di Mario Gero Taibi Componente Consiglio Generale Confederazione CIM

MUSSOMELI – In Occasione del XIII° Congresso Mondiale della CIM (Confederazione Italiani nel mondo) Mario Gero Taibi è stato nominato su proposta del Presidente Nazionale ON Angelo Sollazzo Componente del Consiglio Generale della Confederazione. La CIM, Confederazione Italiani nel Mondo conta circa 2000 associazioni di nostri connazionali residenti all’ estero è presente in 33 stati occupandosi di turismo, agroalimentare, formazione, promuovendo scambi culturali, e delle tradizioni italiane, con una mission di tenere i legami con i luoghi d’origine favorendo attività culturali e sportive e turistiche. Diceva ieri Mario Gero Taibi “sono contento di questa nomina cercherò di dare un contributo alla causa CIM spendendomi insieme agli altri delegati della Sicilia per il nostro territorio. Ringrazio l’ amico Paolo Lombardo, il Presidente Regionale ON. Turi Lombardo e il presidente Nazionale ON. Angelo Sollazzo per avermi dato questa possibilità. L’anno 2023 sarà l’anno del turismo delle radici lavorerò su questo ambito, ma anche sulla promozione dei nostri prodotti tipici che possono essere esportati attraverso la nostra rete nei 33 Stati del mondo dove ci sono nostri connazionali, nello staff a livello nazionale troverò i miei amici di sempre la dott. Nicotera che si occupa di Turismo delle radici da molti anni, che ha scritto un volume sul turismo di ritorno già presentato in tante parti del mondo e al Ministero degli affari Esteri e l’amico GB Merigo che vanta una lunga attività manageriale nel mercato del turismo a livello internazionale. La CIM è presente con i propri affiliati nel settore del lavoro, promuove concretamente il made in ITaly (dalla moda, all’agroalimentare edilizie, arredamento ecc., patrocinando la nascita di joint-venture, tra aziende e industrie italiane con pari strutture create all’ estero dai connazionali residenti in loco .