Montedoro. Celebrata con successo la Festa dei Nonni al plesso scolastico “Pirandello”

MONTEDORO. Dal 2005, anno in cui è stata riconosciuta come ricorrenza civile, la festa dei nonni è entrata a far parte anche del calendario scolastico. I festeggiamenti sono sopraggiunti anche al plesso di Montedoro “L. Pirandello” dell’I. C. “Puglisi”, sebbene con un giorno di ritardo, poiché il due ottobre cadeva di domenica.

Le insegnanti Rosetta Schifano, Rosalia Gugliotta, Santina Buttaci e Maria Schillaci hanno seguito i bimbi della scuola dell’Infanzia nella presentazione di canti e poesie rivolte ai nonni, invitati speciali per l’occasione. Ad aprire la manifestazione il responsabile di plesso, Prof. Paolo Cino, che ha mandato i saluti della dirigente scolastica Valeria Rita Vella ed ha indicato i nonni come “i genitori bis.

Un patrimonio da tutelare, perché pilastri vivi e punto d’appoggio e di riferimento per la crescita dei propri nipoti”. Non è mancata la benedizione dell’arciprete, don Massimiliano Novembre, anch’egli intervenuto all’occasione, il quale ha narrato un aneddoto relativo ai nonni e alla sua vocazione spirituale. La cerimonia si è conclusa col canto “Nonni, nonni” intonato dai bimbi dell’Infanzia.