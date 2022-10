Delia. In consiglio comunale approvati Piano triennale delle Opere Pubbliche e il Piano Incendi della Forestale

DELIA. Due provvedimenti importanti, entrambi approvati all’unanimità in consiglio comunale. Si tratta del Piano Triennale delle Opere pubbliche e del Piano incendi predisposto dalla Forestale.

In entrambe i casi si tratta di strumenti di programmazione di fondamentale importanza sia per pianificare le opere pubbliche da realizzare nel prossimo triennio che per elaborare un piano incendi che consenta di preservare il territorio deliano dalla triste piaga degli incendi che, purtroppo, continua a colpire la Sicilia in periodo estivo.