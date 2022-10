Caltanissetta, CNA incontra l’amministrazione: “Serve una programma comune per sostenere famiglie e imprese”

La Cna Associazione Territoriale di Caltanissetta ha incontrato l’amministrazione comunale e, in particolare, con il Sindaco Roberto Gambino e la Vicesindaco Grazia Giammusso.

La delegazione di associati CNA, in rappresentanza di alcuni mestieri, ha voluto delineare le imminenti linee d’azione atte ad arginare il malcontento che dilaga tra famiglie ed imprese.

Il Sindaco, in accordo con il Segretario della CNA Pasquale Gallina e il Presidente CNA Giovanni Manduca si è impegnato per farsi promotore di un incontro con gli altri 21 primi cittadini e associazioni datoriali del territorio.

Già dalla prossima settimana, dunque, potrebbero incontrarsi i soggetti interessati per “mettere a fuoco” i punti che caratterizzeranno una piattaforma programmatica comune, protagonista della manifestazione del prossimo 7 novembre a Palermo.

“L’auspicio – ha concluso la CNA – è quello di ottenere, dalla manifestazione a livello regionale, strumenti e azioni per ridurre le conseguenze che la grave crisi energetica sta generando (licenziamenti , chiusura aziendali, ecc…), diversamente Palermo si trasformerà in un trampolino di lancio per far sentire la voce di imprese e famiglie al Parlamento”.