La Polizia Penitenziaria di Caltanissetta non abbassa la guardia nemmeno per la Festa del Santo Patrono: recuperata ingente quantità di sostanza stupefacente. Un arresto

Operazione di Polizia Penitenziaria presso Casa Circondariale di Caltanissetta

CL- 29 settembre: La Polizia Penitenziaria di Caltanissetta non abbassa mai la guardia anche per la Festa del Santo Patrono.

Nella data di ieri, gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria del Reparto di Caltanissetta hanno messo a segno l’ennesimo colpo a contrastare il fenomeno dell’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno del carcere diretta ai detenuti ivi ristretti.

L’ingente quantitativo di sostanza di vario tipo è stata inviata per l’esame e l’accertamento qualitativo e pesatura.

Depositata presso il wc della sala d’attesa dei colloqui, la sostanza è stata prelevata da un detenuto lavorante che sarebbe stato incaricato dai committenti di smistarla.

Astuzia e tenacia nonché perseveranza nell’adempiere al proprio dovere hanno permesso di ostacolare l’introduzione procedendo all’arresto del reo individuato e sospendendo lo stesso dall’attività lavorativa extra-muraria.

Grande soddisfazione esprime il Segretario Nazionale del sindacato Polizia di Giustizia Francesco Davide Scaduto che esprime gratitudine per l’intero reparto di Polizia Penitenziaria che con poche risorse disponibili cerca di ottenere sempre grandi risultati di legalità nella gestione del penitenziario nisseno.