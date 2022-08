Sicilia, migranti: sbarcati in 15 a Lampedusa, in programma trasferimenti

Sono 15 i tunisini che sono sbarcati la notte scorsa a Lampedusa dove ieri ci sono stati, con un totale di 245 migranti, 5 sbarchi. All’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti, al momento, 611 ospiti, nonostante i trasferimenti di 141 e 80 con i traghetti di linea Sansovino e Cossydra.

Per oggi, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, e’ in programma il trasferimento di 300, massimo 400, persone con la nave noleggiata dal ministero dell’Interno per velocizzare gli spostamenti dei migranti che giungono a Lampedusa. Il Pietro Novelli, una volta caricati i migranti, fara’ rotta su Mazara del Vallo.