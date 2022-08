Musumeci “Ho ricevuto una piacevole telefonata da Schifani, saremo leali”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho ricevuto in serata una piacevole telefonata da Renato Schifani. Gli ho rinnovato il sentimento di amicizia e stima che ci lega da tanto tempo. L’ho ringraziato per avere sempre difeso le ragioni del mio governo, in coerenza col suo profilo istituzionale. Siamo stati i primi, con Fratelli d’Italia, a proporre ieri il suo nome e saremo leali con lui anche in questa non facile ma esaltante competizione elettorale regionale”. Così sul suo profilo Facebook il presidente uscente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

foto Italpress

(ITALPRESS).