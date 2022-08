Mussomeli, incontro di ex dirigenti sportivi per attivare una polisportiva. Altri incontri in cantiere

MUSSOMELI – Nei giorni scorsi presso un noto locale cittadino si sono ritrovati gli ex dirigenti della Chiaramontana e anche alcuni sportivi che hanno fatto la storia dello sport a Mussomeli per realizzare una polisportiva che accolga sportivi di qualsiasi età dal calcio alla mountain bike, atletica e tennis tavolo.

Diceva l’ex Presidente della Chiaramontana Vincenzo Sorce Callari .”Francamente non mi aspettavo questo entusiasmo di amici che ho coinvolto in questo progetto che mira non solo alla partecipazione a campionati, ma anche all’organizzazione di eventi sportivi. Nel passato la Chiaramontana aveva raggiunto ottimi traguardi. Ricordo la società è arrivata in prima categoria nel campionato FIGC, si era laureata campione Provinciale e Regionale CSI di tennis tavolo, aveva partecipato a campionati nazionali, vedi Rimini di calcio a 5, aveva organizzato eventi regionali, collaborando con FIGC, CSI, AICS e tanti altri enti importanti. Dopo ferragosto è prevista una riunione pubblica e tutti coloro che vorranno aderire potranno mettersi a disposizione per questo progetto, noi collaboreremo con le altre società presenti. Nel corso dell’incontro dell’altra sera’ tra l’altro alcuni ex dirigenti hanno chiesto una mano per gli sport per i diversamente abili, altri invece di partecipare al campionato di terza categoria con gli over 30. Ho avuto anche in queste ore dei contatti con Enti che si occupano di promozione sociale e di progettazione sportiva, il sogno personale è organizzare un centro di aggregazione dove i giovani ma anche gli anziani possono praticare sport per uno stile di vita sportivo. Il progetto includerà anche la presenza femminile e già molte ragazze hanno dato l’assenso per organizzare eventi.

Alle parole di Sorce Callari fanno eco quelle del dirigente storico della Chiaramontana Erino Cacciatore:” ringrazio Vincenzo per avermi coinvolto ed io ho accettato perché credo nello sport, ma soprattutto perché ogni persona deve essere valorizzata per quello che sa fare e per quello che può dare, in questa famiglia mi ritrovo e sarò disponibile per spendermi per questo territorio.

Soddisfatto dell’incontro anche il fondatore Mario Gero Taibi. “Un bel progetto semplice ma partecipativo ed emozionante, appena sarà costituita la dirigenza, presenteremo dei progetti perl’inclusione sportiva, metterò a disposizione la mia esperienza affinché questo progetto possa essere di traino per realizzare sia a Mussomeli ma anche nell’intero vallone eventi sportivi di inclusione che metta al centro lo sport sano e che soprattutto allontana i giovani da altre tentazioni, e per gli adulti diventa un modo di divertimento e di pratica dello sport; sono felice che questa polisportiva possa abbracciare più sport” .