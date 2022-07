A Sutera si inaugura il 16 luglio la mostra “Credit. La creatività sui dollari”.

SUTERA. Si inaugura sabato 16 luglio alle 17,30 la mostra: “Credit. La creatività sui dollari”. L’evento si svolgerà al museo etnoantropologico di Sutera. La durata della mostra andrà dal 16 luglio a venerdì 22 luglio con orari da lunedì a sabato 9:00 – 13:00, 16:00 – 20:00; domenica 16:00 – 20:00.

La mostra coinvolge artisti provenienti da diverse zone geografiche. La mostra itinerante, che attualmente conta circa 230 opere, è destinata a crescere. Nata da un’idea dell’argentino Geronimo Martinez Ganzo in collaborazione con Antonio Curcio è stata esposta per la prima volta a Palermo e successivamente in altre città della Sicilia per poi raggiungere vari paesi d’Europa e, infine, del continente americano, inizialmente in Argentina per poi visitare altri paesi.

Il creatore di quest’evento spiega: “Lo scorso dicembre, con una banconota da un dollaro firmata da Andy Warhol, ho iniziato a pensare al valore che l’arte può dare al denaro cioè cambia il suo valore nominale. Fu allora che contattai Antonio Curcio e gli chiesi se avrebbe dipinto su una banconota da 1 dollaro americano. Accettò molto gentilmente, mi ha anche chiesto se volevo che chiedesse ai suoi amici se sarebbero disposti a dipingere anche loro su un biglietto. Dopo pochi giorni cominciarono ad arrivare tante cambiali con lavori davvero straordinari. Allo stesso tempo, ho iniziato a contattare online diversi artisti che hanno catturato la mia attenzione per il loro lavoro, alcuni erano già dedicati alla pittura su banconote e per altri è stata una sorpresa. Sono passati 3 mesi da quel primo incontro con Antonio Curcio e, dopo aver ricevuto lavori di ogni genere, a volte i più insoliti, il 24 marzo abbiamo fatto la prima mostra al Santamarina Bistrot di Palermo.”