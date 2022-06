Mafia, Schifani: “FI l’ha sempre combattuta con i fatti”

“Al coro di interessate dichiarazioni dei nostri avversari politici sulla trasparenza delle candidature di Forza Italia al comune di Palermo, ricordiamo che il nostro partito la mafia l’ha sempre combattuta in prima linea, con i fatti: le leggi antimafia dei governi Berlusconi sono lì a dimostrarlo”.

Così il senatore di Forza Italia e ex presidente del Senato Renato Schifani commentando l’arresto di Pietro Polizzi, candidato nella lista di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo, con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso.

“Questo – prosegue Schifani – è un dato incontestabile, del quale andiamo fieri. E continueremo a batterci, con determinazione, contro la criminalità organizzata. Condivido perciò in pieno la scelta del nostro coordinatore regionale Gianfranco Micciché di far costituire Forza Italia parte civile in caso di rinvio a giudizio di Polizzi, nei confronti del quale, peraltro, al momento della candidatura non risultava alcuna condanna, né indagini di dominio pubblico pregresse o in corso”, conclude