Caltanissetta, al palmintelli il Davide La Paglia Day: venerdì 24 giugno, in campo le glorie biancoscudate contro la Sla

CALTANISSETTA – Appuntamento da non mancare, venerdì 24 giugno alle ore 19 nello storico ed iconico stadio Palmintelli di Caltanissetta, in Viale della Regione, per il Davide La Paglia day, #DLP6

La manifestazione è stata ideata per omaggiare una figura straordinaria del calcio nisseno, e nasce dalla passione e dall’impegno di Gianluca Italia, Alessio Cordova e Manlio Mendolia che hanno coinvolto “Le vecchie glorie biancoscudate” in campo e le Brigate Ultrà Nissa 1978 sugli spalti, per rendere onore al capitano per antonomasia della formazione biancoscudata che ha indossato la maglia numero 6.

In foto: gli organizzatori e Davide La Paglia

Davide, atleta dalle doti tecniche ed umane non indifferenti, ha poi continuato a mostrare le qualità ed il carisma che lo contraddistinguono nella partita, dura e senza sosta, che da oltre 12 anni combatte contro la Sla che lo ha costretto all’immobilità.

Lanciata l’idea di questa gara-esibizione, ingresso gratuito e utile anche per una raccolta fondi, una scossa di energica e coinvolgente partecipazione ha percorso la città. In molti sponsor hanno deciso di sostenere l’iniziativa ed oltre 70 atleti degli anni d’oro della Nissa, quando il Palmintelli era il cuore del tifo e della passione biancoscudata con oltre 4.000 spettatori per gara, hanno accettato l’invito di tornare ad indossare scarpini e pantaloncini.

L’evento, gioioso e caloroso, sarà ricco di sorprese e momenti di spettacolo anche grazie alla tre “voci” nissene, Tony Maganuco, Alfonso Grillo e Donatello Polizzi, che avranno il compito di ‘regolare’ le molteplici sorprese in programma.

Collaborazione, sostanziale e di mediaticità, è stata offerta da Gianluigi Chiarelli, nisseno doc che vive e lavora a Roma, che ha confezionato un video promo con i messaggi personalizzati per Davide, di Stefano Pioli, Giorgio Panariello e, Pio ed Amedeo; altre “chicche” sono in serbo per venerdì 24 giugno.

L’intera manifestazione sarà filmata e trasformata in un video ‘speciale’ dal multimedia producer Totò Venti.

Cresce l’attesa anche per rivedere all’opera sul quel terreno sabbioso che ha cullato i sogni di generazioni di nisseni, alcuni tra i giocatori più rappresentativi della storia biancoscudata; solo per citare alcuni, Tarantino, Tripi, Italia, Zappalà. L’evento già da tempo è pubblicizzato su facebook dalla pagina brillantemente curata da Michele Di Giugno.

Ecco l’elenco completo degli idoli che scenderanno in campo: PORTIERI: Mazza, Di Prima, Garro, Morreale e Calaiò;

DIFENSORI: Cracolici, Puglisi, Falletta, Castellana, Sampino, Cammarata, Tarantino, Nicosia, Amico, Labruzzo, Paollila, Galiano, Gianluca Italia, Talluto, Barone, Cartone, Stiano, Torrente, Criaco, Bonino, D’Auria e Scurto;

CENTROCAMPISTI: Pecoraro, Satorini, Giovanni Italia, T. Lo Cascio, Giannone, Adragna, Avola, Pipitone, Grosso, Filippazzo, Parenti, Bosco, Satta, Carlino, Giacomo Messina, Rappa, Tripi, Battaglia, Ambra, Tony Messina, Cenani, Caccetta, Gargano, Pensabene ed Andolina;

ATTACCANTI: Zappalà, Grillo, Sperlinga, Colombo, N. Pollara, L. Torregrossa, Schillaci, Pizzo, Venniro, Lacagnina, Di Gaetano, Costigliola, S. Lo Cascio, Mendolia, Mattiuzzo, Cipollone ed Ammendola.

Presente anche il mitico massaggiatore Sasà