A giugno boom di turisti stranieri in città e borghi d’arte

Un’autentica invasione cosmopolita ha caratterizzato il mese di giugno. Una fiumana di turisti tedeschi e francesi, statunitensi e britannici, giapponesi e spagnoli è dilagata per strade e vicoli di città e borghi d’arte. Battendo ogni record.

Tanto da far superare i dati del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia. A rilevarlo una indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra i propri associati in tutta Italia. Uno studio dal quale emerge che sono stati oltre nove milioni i turisti stranieri arrivati in Italia a giugno, quasi 800 mila in più del 2019.