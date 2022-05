Sharm el Sheikh, bimba abruzzese in vacanza con la famiglia cade dal balcone dell’hotel e muore a 13 mesi

Dramma durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Una bambina di 13 mesi di Pianella (Pescara)è caduta da un balcone dell’hotel dove alloggiava con i genitori ed è morta. La dinamica è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni riportate da Il Centro, la bimba sarebbe precipitata mentre si trovava tra le braccia del padre.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire l’accaduto. Alcuni familiari della coppia sono partiti per l’Egitto.

“La comunità pianellese è sconvolta dalla notizia della tragedia avvenuta in Egitto. La morte di una bambina così piccola è impossibile da comprendere e accettare. Esprimo la solidarietà di tutta la cittadinanza pianellese ad una famiglia stimata e benvoluta da tutti ed attorno alla quale si stringerà l’intera comunità, non appena faranno rientro in Italia”, ha commentato il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli