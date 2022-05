Messina-L’uomo non aveva alcuna pena da scontare : solo in carcere si sentiva sicuro perché il “mondo esterno” gli fa paura. Nel suo “ curriculum” solo alcuni mesi di detenzione durante il periodo del lockdown quando era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.Il protagonista (un giovane di 38 anni) ha spiegato anche che nel periodo di detenzione era stato trattato bene.